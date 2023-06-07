تعيد قوات الدفاع اليابانية، التفكير في حظر الوشم بالتزامن مع محاولاتها زيادة معدلات التجنيد.

وكان الوشم من المحرمات في اليابان، حيث يرتبط بعصابات إجرامية شبيهة بالمافيا تعرف باسم "الياكوزا"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

لكن يقول المسئولون اليابانيون الآن، إن الشباب الياباني لديهم وشم لأسباب تتعلق بالموضة والملابس، وليس للتعرف على الياكوزا، كما يجادلون بأن الحظر يعيق التجنيد.

وأفاد مسئولون بأن قوات الدفاع اليابانية أقل بنسبة 10% من قدرتها العسكرية، ولم تبلغ أهدافها المتعلقة بالتجنيد في أبريل الماضي.

وأوضح ماساهيسا ساتو، النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مؤخرا أن "رفض المتقدمين لمجرد أن لديهم وشما يطرح مشكلة فيما يتعلق بتعزيز قاعدة الموارد البشرية".

ولفت رئيس مكتب شئون الموظفين بوزارة الدفاع، كازوهيتو ماتشيدا، إلى أنه يجب إعادة النظر في الحظر نظرا لانخفاض معدل المواليد في اليابان.

وكان لدى اليابان التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة أقل من 800 ألف مولود في عام 2022، بعدما كانت تسجل أكثر من 2 مليون مولود في السبعينيات.

وهو ما تحدث عنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قائلا إن على اليابان الآن معالجة تقلص عدد سكانها وشيخوختهم.

وأدى هذا أيضا إلى زيادة الضغط على اليابان لملء الشواغر في القوات الدفاعية اليابانية حيث تضاعف الإنفاق العسكري، ردا على قوة الصين المتزايدة، والترسانة النووية لكوريا الشمالية.

كما يأتي ذلك النقص في أعداد القوات وسط دعوات دائمة لليابان لمراجعة دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية للاستجابة بشكل أفضل للتوترات المتصاعدة في آسيا والمحيط الهادئ، والحرب الروسية الأوكرانية.

ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ القرار النهائي، لكن تقول يوشيمي ياماموتو، عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة تسورو، إنه كان هناك وقت كان فيه الوشم شائعا في الثقافة اليابانية، لكن التواصل مع الأوروبيين في القرن 19 غير ذلك.

وأوضحت ياماموتو في محاضرة على الإنترنت في عام 2019 أن "أوروبا المتحضرة" رأت أن وشم كامل الجسم على اليابانيين "تخلف"، مما دفع الأخير إلى التستر على ذلك، باستثناء المهرجانات الدينية.

واشتد تحريم الوشم في اليابان بعد الحرب وعندما ازدهرت أفلام الياكوزا في السبعينيات والثمانينيات، أصبحت الوشوم مرادفين للنشاط الإجرامي.

ويمتد الخوف والشك بدرجة كافية بحيث يتم حظر الأشخاص الذين لديهم وشم على بعض الشواطئ، وفي بعض الحمامات العامة.

وقالت ياماموتو إن هذا بدأ يواجه تحديا، حيث يختار المزيد والمزيد من الشباب الوشم كخيار شخصي.