الأردن يستضيف اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية

يستضيف الأردن، اليوم الأربعاء، في البحر الميت، الاجتماع الـ49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب.

ووفق قناة "المملكة" الأردنية اليوم، تناقش اللجنة، التي تحظى بتمثيل رفيع المستوى من الوزراء في الدول الأعضاء، ومسؤولين حكوميين ومعنيين رئيسيين في القطاع السياحي ومنظمات دولية، خلال الاجتماع آخر التطورات في قطاع السياحة، إضافة إلى انتخاب اللجان المؤقتة والدائمة في المنظمة.

كما سيجري خلال الاجتماع استعراض خطط واستراتيجيات منظمة السياحة العالمية والبرامج والمشاريع المزمع إقامتها.