ذكرت شركة السكك الحديدية في جنوب أفريقيا "ترانس نت فرايت ريل"، في بيان، أنها بدأت الإصلاحات في الجزء المتضرر من خط السكك الحديدية الذي يربط محور خام الحديد في مقاطعة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا، بالساحل الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول 8 يونيو الجاري.

وأضافت الشركة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحادث الذي وقع في 5 يونيو الجاري، عندما خرجت 20 عربة محملة بخام الحديد عن القضبان في الحلقتين 9 و10 بالقرب من لويريسفونتين في مقاطعة نورزرن كيب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمت استعادة الطاقة بعد حادث منفصل في اليوم السابق عندما تم سرقة 20 قطعة من الكابلات الكهربائية من الخط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، في الأول من يونيو الجاري، بأن الخط الذي يبلغ طوله 861 كيلومترا، والذي يستخدم لنقل خام الحديد والمنجنيز من منجم "سيشن" الضخم التابع لشركة "كومبا آيرن أور ليمتد" وفي العمليات الأخرى بالمقاطعة إلى ميناء "سالدانيا"، توقف عن العمل بعد سرقة 11 من الكابلات الكهربائية.

وتسبب حادث السرقة في انقطاع التيار الكهربائي، بحسب ما قالته "ترانسنت إس أو سي ليمتد"، وهي مؤسسة مملوكة للدولة وتقوم بتشغيل الخط في بيان لها.

وقالت الشركة: "لقد تم الاستعانة بفرق الأمن على الفور، وهي تعمل حاليا مع وكالات إنفاذ القانون، والجهات المعنية للحد من مثل هذا التهديد الأمني".