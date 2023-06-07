فيتوريا: أجندة الدوري المصري تضر المنتخب

قال روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه يواجه مشكلة فنية بسبب أجندة مباريات الدوري.

أشار فيتوريا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "الدوري المصري مفيد لمتابعة عدد أكبر من اللاعبين المحليين، لكن هناك أمور تؤثر على تطور اللاعب مثل قوة المنافسة والحضور الجماهيري، يجب أن يمر اللاعب الدولي على هذه النقاط، ليتطور مستواه للأفضل".

أضاف المدرب البرتغالي "لا تحدثوني عن عقلية اللاعب المصري، فهي بمثابة أغنية بلا معنى، اللاعبون أصحاب كفاءة عالية جدا، والمنتخب يحتاج للاعبين بمستوى عال، ليكون قادرا على المنافسة ضد منتخبات قوية".

واصل المدير الفني لمنتخب مصر "الإصابات كثيرة في الدوري المصري بسبب اللعب كل 3 أيام، بينما تلعب أندية أخرى كل 6 أيام، وفرق تلعب مباراة كل 10 أيام".

واصل "هناك لاعبون بإمكانهم تقديم أداء أفضل مما يقدمونه، ولكن هذه العوامل تؤثر عليهم سلبا".

وأتم فيتوريا تصريحاته في هذا الشأن "اللعب في المنتخب يتطلب مستوى عال فنيا، منتخب غينيا يضم في قائمته 23 لاعبا، أغلبهم محترفون في ليفربول وفالنسيا وغيرها من أندية أوروبا، وبدأوا الاستعداد لمنتخب مصر منذ يوم 5 يونيو، بينما لم يبدأ فريقنا التجمع بعد".