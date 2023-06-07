عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى المغرب

تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ضمن وفد ثلاثي، سبق سفر بعثة الفريق إلى المغرب، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

غادر عبد الحفيظ مطار القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، رفقة سمير عدلي المدير الإداري، ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي.

ويجهز هذا الوفد الثلاثي إجراءات وترتيبات بعثة الأهلي في المغرب من حيث الإقامة وملعب التدريب والتنقلات قبل وصول البعثة، غدا الخميس.

وكان مجلس إدارة الأهلي، كلف عضو المجلس، حسام غالي برئاسة البعثة، وسيلحق بها أيضا، محمود الخطيب، رئيس النادي.

يذكر أن الأهلي فاز ذهابا على الوداد المغربي بنتيجة (2-1) بهدفين سجلهما بيرسي تاو ومحمود كهربا.