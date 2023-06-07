غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق اليومي في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى صعيد متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.