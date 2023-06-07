الأمين العام لدول الخليج: ندعم جهود التخفيف من آثار الأزمة الأوكرانية الروسية

أكد الأمين العام لدول مجلس الخليج العربي جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، دعم كل الجهود الرامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) جاء ذلك خلال لقاء جمع البديوي، اليوم، بمساعد الأمين العام المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله دشتي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.



وطبقا للوكالة، جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ومستجدات ومجريات عمل الصادرات الأوكرانية، من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن، وآلية عمل مبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات ذات الصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.