قال محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن موقف فريقه صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري، ولكن هناك مكافحة حتى آخر دقيقة.

وتابع مكي في تصريحات تليفزيونية: "قلة الموارد وراء عدم وجود توازن داخل الفريق، خاصةً أن التدعيمات تكون في أضيق الحدود".

وأضاف: "الفريق لازمه حالة من سوء الحظ في بداية الموسم وهو ما أثر على النتائج، وسوف نبدأ للعمل على الموسم الجديد".

واختتم مدرب الحدود: "هناك عدد من اللاعبين المميزين داخل الفريق، ولديهم عروض ولكن لا يوجد أي عرض رسمي في الوقت الحالي، وزيكو وبن والي وغيرهم مستهدفين من الأندية الأخرى، ولم أنسى في تاريخي فوزنا على الزمالك 5-1 بالدوري".