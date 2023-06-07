دراسة: الجري لمدة ساعة يوميا يقلل وراثة السكري بـ74%

يتعرض الأشخاص لمرض السكري لأسباب عدة منها التغذية والحالة النفسية، وكذلك العامل الوراثي الذي أكدت الأبحاث دوره بالتسبب بالسكري، لكن دراسة حديثة كشفت أن الجري لنحو ساعة يوميا يقلل وراثة المرض بنسبة 74%.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقًا من جامعة سيدني الأسترالية أجروا دراسة على 59325 شخصًا لـ7 سنوات لمعرفة تأثير الرياضة في وراثة مرض السكري.

ووجد الفريق، أن ممارسة الجري وركوب الدراجات وزراعة النباتات لساعة يوميًا أقل عرضة لوراثة السكري بنسبة كبيرة من الذين يمارسون 5 دقائق فقط.

ووجد الفريق، أن أصحاب العوامل الوراثية من ممارسي الرياضة أقل عرضة للسكري من عديمي العوامل الوراثية من قليلي ممارسة الرياضة اليومية.

يذكر أن الدراسات السابقة رجحت زيادة احتمال الإصابة بالسكري بالوراثة بمرتين ونصف ما يدل علي أهمية الرياضة للأشخاص من أبناء مرضى السكري تجنبا لحدوث إصابات مستقبلية بالمرض من الأنشطة اليومية.