روسيا: وفاة أكثر من 30 شخصا بسبب تسمم من مشروب كحولي

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ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن ما يقرب على 30 شخصا في البلاد لقوا حتفهم بسبب التسمم بعد تناول خليط ملوث من المشروبات الكحولية.

وأكدت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن هناك 90 حالة تسمم معروفة في 6 مناطق بالبلاد.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية بأن المشروب به آثار من الكحول المثيلي السام.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في مناطق أخرى.

وبحسب التقرير، فالمشروب الكحولي الذي يسمى "مستر سيدر" هو خليط كحولي تنتجه شركة في مدينة سمارا الروسية.

وأوضحت وكالة حماية المستهلك الروسية، أنه تم وقف تداول أكثر من 37 ألف لتر من المشروب.