تعليم الشرقية: اليوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

يكثف أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بحثهم عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

قال محمد رمضان الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إنه من المقرر إعلان النتيجة اليوم الأربعاء، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأدى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 في مادة الدراسات الاجتماعية، 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.