راموس ينصح هاري كين باللعب لـ ريال مدريد

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وجه سيرجيو راموس، لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، نصيحة لـ هاري كين، مهاجم توتنهام، بعدم التفريط في فرصة اللعب للميرنجي، لأنه ناد مميز ويعرف كيف يفوز".

قال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:" نصيحتي لجميع اللاعبين هى ألا يرفضوا فرصة اللعب لريال مدريد، إنه ناد مميز يعرف كيف يفوز".

أضاف:" هاري كين لديه حضور جسدي لا يصدق، لا يمكنك تسجيل الكثير من الأهداف في البريميرليج إذا لم تستطع الرد على المستوى البدني".

أتم:" لكن هاري كين يتمتع أيضًا بإمكانات فنية، ولا أعتقد أنه ينال الإشادة الكافية، إنه هداف ولاعب كرة قدم رائع للغاية".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت هاري كين بالانتقال لريال مدريد لتعويض رحيل كريم بنزيما، الذي رحل بنهاية عقده في يونيو الجاري، وانتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي.