جنود إسرائيليون يشاركون للمرة الأولى في مناورات بالمغرب

شارك 12 جنديا إسرائيليا في تدريبات عسكرية دولية في المغرب، للمرة الأولى على الإطلاق، تحت اسم «الأسد الإفريقي».



وأكد مصدر عسكري مطلع على الأمر لتليفزيون «inews24» الإسرائيلي، أن هذه العلاقة العسكرية بين الجيشين تأسست في مارس 2022، بزيارة وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب.



وأوضح المصدر، أن المشاركة الإسرائيلية في هذه التدريبات رمزية، حيث تعرف الجنود المغاربة تاريخ وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي وخبرتها في القتال.



وأكد مسئولون مغاربة أن الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب، وسيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة.



وبحسب الطرفين، سيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة، وقد كرر مسئولون مغاربة عدة مرات أن «الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب».



ومناورات «الأسد الإفريقي» التي ينظّمها سنويا المغرب والولايات المتحدة بصورة مشتركة، أجريت من الثلاثاء وحتى 16 يونيو الجاري، وشارك فيها نحو 8 آلاف عسكري من 18 دولة.



يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.