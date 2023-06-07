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تشتهر الكائنات البحرية باحتوائها المواد العلاجية لعديد من الأمراض، وفي أحدث دراسة متعلقة بذلك المجال كشف باحثون عن القدرات العلاجية لأكلة خيار البحر في إبطال مفعول إحدى المواد المسببة لمرض السكري في الجسم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة جنوب أستراليا أخضعوا مواد مستخلصة من خيار البحر للتجربة لمعرفة تأثيرها على المواد المسببة للسكري.

ووجد الفريق، أن مركبات في خيار البحر نجحت بتثبيط مركبات جليتشن النهائية وجليتشن هي مركبات تنتج عن اتحاد السكريات والدهون في الدم وتسبب كثرتها بوقوع مرض السكري.

ونصحت الدراسة، أن تناول خيار البحر مع الملح يزيد من فعالية تلك المواد للوقاية من السكري.

وتابعت الدراسة، أن مركبات جليتشن التي يقلل إنتاجها خيار البحر هي أيضا من مسببات أمراض الكلى والقلب والزهايمر بجانب تسببها في السكري.