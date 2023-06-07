فرقة البدرشين المسرحية تقدم عرض ليلة قبل ألف ليلة وليلة

قدمت فرقة البدرشين المسرحية، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "ليلة قبل ألف ليلة وليلة"، ويستمر حتى الأحد المقبل على خشبة مسرح مركز شباب البدرشين، ضمن عروض الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتدور أحداث العرض حول العلاقة الأزلية بين الشيطان والإنسان والصراع الدائم بينهما، وكيف يوسوس الشيطان للإنسان من أجل أن يوقعه في المحظور، وإسقاط ذلك على القصة الشهيرة ألف ليلة وليلة، حيث نجد أن من أوعز لشهريار بقتل فتاة بعد أن يتزوجها لليلة واحدة هو داسم تلميذ إبليس النجيب، وكيف أن شهرزاد تقرر بنفسها أن تضحي كي تكون هي العروس الجديدة لشهريار وتحاول عن طريق 3 حكايات وهي "الصياد والعفريت"، "التاجر وملك الجن هيراطيوس"، و"الملك شعبان والعرافة"، أن توضح لشهريار أن هناك دائما في الحياة خير وشر، وأنه مثلما توجد الخيانة يوجد حفظ العهود ومثلما يوجد الغدر يوجد التسامح والعفو، وأن الإنسان لا يجب أن يعاقب أحد بجريرة سابقة، يتخلل ذلك الحكي مشاهد متداخلة بين "شهرزاد" و"شهريار" والشيطان وأتباعه تعليقا على ما يحدث في الحكايات المجسدة أمام الجمهور لنصل إلى نهاية الأحداث، ويتخلل العرض مشاهد سينمائية كجزء من تقديم الحكايات.

العرض تأليف أحمد سمير، وإخراج محمد حمدان، أشعار سامح رخا، موسيقى وألحان عاصم علاء، تصميم رقصات واستعراضات فاروق الشريف، تصميم ديكور وملابس محمد عبد الحميد، جرافيك سينما جلال الدين جمال، مساعدين إخراج د. شيماء أبو غزالة ومحمد سعد الدالي ومخرج منفذ محمد نوير، بطولة مجموعة من الفنانين الموهوبين منهم سعيد كريم، عبد الرؤوف أحمد، يوسف محسن، نورهان محسن، محمد القفاص، رحمة أحمد، نظير سيد، ندى زكريا، أحمد صلاح، السيد أبو الدهب، محمد حسين، رائد شورى وآخرين.

" ليلة قبل ألف ليلة وليلة" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بإشراف فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، استمرارًا لعروض الموسم المسرحي لقصور الثقافة.