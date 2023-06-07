كوريا الجنوبية تستهدف زيادة طاقة صناعة التكنولوجيا الحيوية لـ100 تريليون وون بحلول 2030

قالت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم تقديم الدعم الكامل لصناعة التكنولوجيا الحيوية المحلية بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع إلى 100 تريليون وون (76.9 مليار دولار) بحلول 2030 كجزء من خططها لكي تصبح البلاد رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وطرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، خطة طويلة المدى لتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية؛ بهدف تسريع تكامل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الرقمية المتطورة كوسيلة، لتقديم المزيد من الابتكارات في القطاعات المختلفة مثل الطب والبيئة والزراعة.

ووصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية في عام 2020 إلى حوالي 43 تريليون وون، في حين تستهدف الحكومة وصولها إلى 100 تريليون وون خلال السنوات العشر المقبلة بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوزارة، إنها ستشجع شركات التكنولوجيا الحيوية التي تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي في مجالات التكنولوجيا الحيوية بما في ذلك الأدوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الرعاية الصحية الرقمية والتربية الرقمية والبيولوجيا التركيبية.

ومن المتوقع تأسيس 1000 شركة جديدة في هذا المجال سنويا بحلول 2030، مقابل 399 شركة جديدة في عام 2020، بحسب وزارة العلوم.