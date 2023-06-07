حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، المواطنين من شراء الحليب غير المبستر الذي يبيعه البائعة الجائلون، بسبب أضراره الصحية.

وكشفت المنظمة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، عن تسبب الحليب غير المبستر في الإصابة بعدة أمراض منها «البريسيلوز»، مطالبة السلطات الرقابية والأمنية بتشديد الإجراءات التي تمنع بيع هذا الحليب.

و«البريسيلوز» أو داء «البروسيلات» هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وتصيب مئات الآلاف من البشر والحيوانات في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع "مايو كلينك".

وفي أغلب الحالات، يُصاب الأشخاص عن طريق تناول مشتقات الحليب الخام أو غير المبسترة.

وفي بعض الأحيان، قد تنتقل البكتيريا المتسببة في الإصابة بداء البروسيلات عن طريق الهواء أو التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة.

وقد تتضمن مؤشرات داء البروسيلات وأعراضه الحمى، وألم المفاصل، والإرهاق، ويمكن علاج هذه العدوى عادةً بالمضادات الحيوية، لكن العلاج يستغرق مدة تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وقد يتجدد حدوث العدوى.

ويمكن أن يساعد تجنب تناوُل مشتقات الحليب الخام واتخاذ الإجراءات الوقائية عند التعامُل مع الحيوانات أو العمل في أحد المختبرات إلى الوقاية من داء «البروسيلات».