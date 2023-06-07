توريد 191 ألف طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2023، يتم من خلال 22 موقعا تابعا لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأكد الهابط، أن محافظ كفر الشيخ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم الأربعاء، 191 ألفا و127 طن قمح بالمحافظة.

وأشار إلى أن دفع مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة، ويتم مواجهة جميع العقبات التي تواجه الموردين.