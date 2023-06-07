قال حسن الشريف ابن الفنان الراحل علي الشريف، إنّ مسيرة والده الفنية بدأت خلال اعتقاله بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الورد» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين سيف، عبر شاشة «ten»، اليوم الأربعاء، أنّ والده دخل سجن الواحات، الذي كانت تُترك أبوابه مفتوحة، باعتبار أنّ من يحاول الهروب سيخرج للصحراء وبالتالي يتم التهامه في الصحراء أو يتوه فيها.

وأوضح أنّ والده كان برفقته عدد من الأدباء والمثقفين والفنانين، فقرروا إنشاء مسرح أثناء اعتقالهم، وقدّموا أعمالا مسرحية عليه.

وأشار إلى أنّ السجن كان مُخصصا للرجال فقط، موضحا أن والده قرر أن يُجسد دور سيدة في المسرحية، ومن هنا ظهرت قدراته التمثيلية.

ولفت إلى أنّ هذه العروض أظهرت موهبة والده وحسن إلقائه، منوها بأن السيناريست الراحل حسن فؤاد كان في تلك الفترة يعمل على كتابة سيناريو فيلم الأرض، وعرضه على المخرج يوسف شاهين.

وأفاد بأنّ شاهين جهّز كل الشخصيات المناسبة للعمل، باستثناء شخصية "دياب"، فاقترح فؤاد عليه علي الشريف بعدما لامس قدراته الفنية في المعتقل.

ونوه بأن اجتماعا جمع بينهم الثلاثة لعرض فكرة العمل على والده، وأبلغ فؤاد بأنه سيقدم شخصية دياب في فيلم الأرض.

وأشار إلى أن فيلم الأرض كان الانطلاقة لوالده الذي حصل على العديد من الجوائز الفنية.