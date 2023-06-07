 إدارة الخارجة التعليمية تواصل تقديم المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة - بوابة الشروق
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إدارة الخارجة التعليمية تواصل تقديم المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 3:26 ص

أكد وصفي حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد، على استمرار تقديم المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة فى جميع المواد، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة المقرر انعقادها بدءا من يوم 12 يونيو المقبل، مشيرا الى تقديم المراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة للشعبتين الأدبى والعلمي من خلال نخبة من المعلمين.


وأشار إلى متابعة تقديم المراجعة النهائية في مادة اللغة الفرنسية بمكتبة مصر العامة، ونماذج الأسئلة وكيفية حلها فى امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى التدريب على حل المشكلات التى تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكيفية الإجابة عن الأسئلة.

 

 

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