روسيا تنفذ 9 عمليات إنسانية لسكان ريف دمشق واللاذقية وطرطوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ تسع عمليات إنسانية لسكان ريف دمشق ومدينتي اللاذقية وطرطوس.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن ممثلين من الوفد الروسي المشترك أجروا في اليوم الأول من عملهم في سوريا تسع عمليات إنسانية، وقام رئيس القسم اللوجستي في الإدارة الرئاسة الروسية فلاديمير لونكوف وممثلون من وزارة الدفاع الروسية بتسليم الطرود الغذائية والضروريات للسكان".

وأضاف البيان أن رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الدوما الروسي فلاديمير جوتينيف زار المركز الروسي للعلوم والثقافة "البيت الروسي" في دمشق، حيث نقل الطرود الغذائية والملابس والضروريات للسكان المحتاجين.

وأشار إلى أنه تم تسليم معدات طبية حديثة روسية الصنع خاصة بتهوية الرئة الصناعية للأطفال وأدوية ومستحضرات طبية أخرى إلى مستشفى ابن النفيس ونقل نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات إلى مركز "خرجيلة" للإقامة المؤقتة للاجئين.

ولفت البيان إلى تسليم وفد وزارة الطوارئ الروسية برئاسة نائب الوزير الفريق ألكسي سيركو دفعة من معدات الإطفاء والإنقاذ الحديثة إلى فوج الإطفاء في مدينة دمشق، كما تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية.