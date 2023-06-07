تونس: انتشال 8 جثث وإنقاذ 29 مهاجرا بسواحل المنستير

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انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي ثماني جثث بينهم ثلاث نساء لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بسواحل ولاية المنستير جنوب شرق العاصمة التونسية.

وقال متحدث باسم محاكم المنستير وولاية المهدية المجاورة فريد جحا اليوم الأربعاء، إن 29 شخصا من بينهم رضيع فقد أمه، جرى إنقاذهم بعد انقلاب المركب في البحر.

وكان القارب انطلق من سواحل منطقة طبلبة قبل أن يغرق على بعد نحو 30 ميلا، وفق نفس المصدر.

وقال جحا لإذاعة "جوهرة" الخاصة إن وحدات الحرس البحري انتشلت ثلاث جثث لنساء، فيما لفظ البحر باقي الجثث إلى ميناء صيادة بالولاية.

وأضاف أن السلطات ستتولى إيواء الرضيع الذي فقد أمه بأحد مراكز إيواء الأطفال إلى حين العثور على أفراد من عائلته عبر الاتصال بالسفارات المعنية.

وتشهد تونس تدفقا قياسيا للمهاجرين عبر سواحلها هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وتخشى دول أوروبية موجات أكبر للهجرة غير النظامية في فترات الصيف.

وأمس الثلاثاء، أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس من أجل تعاون أكبر في مكافحة عصابات تهريب البشر.