وزيرا خارجية اليونان وتركيا يبحثان مسألة الهجرة غير الشرعية في اتصال هاتفي

ناقش وزير الخارجية اليوناني المؤقت فاسيليس كاسكارليس، ووزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، قضية الهجرة غير الشرعية، في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاربعاء.

ويأتي النقاش بين الجانبين اليوناني والتركي، في ظل زيادة تدفق المهاجرين إلى اليونان خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعا بانخفاض منسوب المياه في نهر إيفروس الواقع بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا قامت كثيرا بدفع المهاجرين عبر الحدود بين البلدين، ولاسيما في مطلع عام 2020، وتحديدا قبيل تفشي جائحة فيروس كورونا.

إلا أن وزير حماية المواطنين المؤقت، شارالامبوس لالوسيس، الذي تقاعد من منصبه كرئيس لأركان الجيش في يناير الماضي، قال إنه "لا يعتقد أن تركيا تستخدم الهجرة كسلاح" في هذه المرحلة.

وأضاف لالوسيس أن حماية المخاوف الأمنية لدى المواطنين هي أولوية الحكومة المؤقتة، المكلفة بإجراء الانتخابات في 25 من يونيو، وأنها تعمل وفق خطة.