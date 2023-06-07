الأهلي يبدأ غدا رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا من المغرب

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي على متن طائرة خاصة مساء غدٍ الخميس إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك تمهيدًا لمواجهة الوداد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمواجهة المُقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الأحد القادم، على مركب محمد الخامس.

ويترأس حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي بعثة الفريق إلى المغرب، إلا أن سيصاحبه عدد كبير من مسئولي النادي، وعلى رأسهم محمود الخطيب، رئيس المجلس، بالإضافة لمحمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، وخالد مرتجي، أمين الصندوق.

ويحرص محمود الخطيب على التوجه مع الفريق إلى المغرب، من أجل مساندة اللاعبين ودعمهم، قبل المباراة التي يصفها العديد من المتابعين بـ الأهم في الموسم بالنسبة للنادي الأهلي.

ويخوض فريق الأهلي حصة تدريبية أخيرة في القاهرة قبل السفر، بملعب مختار التتش في الجزيرة مساء غدٍ الخميس، قبل التوجه بعد ذلك إلى مطار القاهرة، على أن يخوض الأحمر تدريبه الجمعة في ملعب العربي الزاولي، فيما يكون المران الختامي في التاسعة مساء السبت على مركب محمد الخامس.

وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري، ومحمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق الأول في السفر إلى المغرب.

وتوجه الثلاثي عبد الحفيظ وسمير عدلي ومحمد سراج صباح اليوم الأربعاء إلى الدار البيضاء، من أجل تجهيز مراسم استقبال الفريق، والاتفاق على كافة الأمور الإدارية خلال فترة تواجدها في المغرب.

واستقر سيد عبد الحفيظ مع سمير عدلي على خوض تدريبات الفريق في المغرب بملعب العربي الزاولي بمنية السبع في الدار البيضاء، وهو الملعب الذي اعتاد الأحمر خوض تدريباته عليه في فترة تواجده بالمغرب، وكان أخرها عند الاستعداد لمواجهة الرجاء، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.