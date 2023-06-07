رئيس وزراء باكستان: إدراج حوافز ضخمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الموازنة المقبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، السلطات المعنية، أمس الثلاثاء، بإدراج حوافز ضخمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الموازنة المالية للعام 2023-2024؛ لتعزيز صادرات تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وأمر رئيس الوزراء، خلال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات، بإعداد مجموعة كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الموازنة المالية المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال شريف، في بيان صحفي، إنه قرر إدخال نظام ضريبي ثابت لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الموازنة المقبلة، كما شكل لجنة حول هذا الموضوع.

كما وافق الاجتماع من حيث المبدأ على تقديم حوافز خاصة للشركات الناشئة الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتمت الموافقة على منح امتيازات خاصة لتعزيز الأعمال والتجارة من خلال التكنولوجيا الحديثة.

ووافق رئيس الوزراء على قرار مهم بإنشاء مناطق تدريب خاصة لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة الأعمال.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستنفق مبالغ ضخمة على تدريب الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف شريف، أنه يتم تدريب 45 ألف شاب حاليا في جميع أنحاء البلاد في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح شريف أن الحكومة ستوزع في الموازنة المالية المقبلة 100 ألف جهاز كمبيوتر محمول على الشباب على أساس الجدارةٍ.