استطلاع: السويديون أصبحوا أقل عدائية تجاه فكرة تبني عملة اليورو

خلص استطلاع إلى أن السويديين أصبحوا أقل عدائية لفكرة تبني العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وذلك في ظل تراجع عملة الكرون السويدية لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن استطلاع نشره مكتب الإحصاء اليوم الأربعاء، أظهر أن 30.6% سيؤيدون فكرة تبني عملة اليورو. في حين مازال 50.5% يعارضون التخلي عن عملة الكرون.

ويشار إلى أن التراجع المستمر في قيمة العملة السويدية جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، في حين أنه عزز أرباح الصادرات.

وكان الناخبون السويديون قد رفضوا تبني عملة اليورو في استطلاع خلال عام 2003، كما أن الرأي العام يعارض تبني اليورو منذ أزمة الديون التي ضربت القارة مطلع عام 2010.