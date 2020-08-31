نادية مصطفى: عايزة أقدم القرآن بصوتي بس خايفة من المجتمع

قالت الفنانة نادية مصطفى، إنها تعشق قراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن تخشى أن تقدم القرآن بصوتها إلى الجمهور، لا سيما في ظل خوفها من تقاليد المجتمع.

وأضافت نادية لـ"الشروق"، أن صوت المرأة ليس عورة إذا قدمت شيئا هادفًا يفيد الجمهور، متابعة: "والله عايزة أقدم القرآن بصوتي بس خايفة يكون حرام حتى لو بنسبة واحد في المائة، وهو ده سبب ترددي حتى الآن".

وأوضحت أنه حال إصدار دار الإفتاء فتوى بحل تقديم المرأة القرآن بصوتها مثل المشايخ فسوف أقدمه بدون أي تردد، متابعة: "أحب القرب من الله وأيضا سعادتي في تقديم شيء يفيد المجتمع المصري".

جدير بالذكر أن آخر أغاني نادية مصطفى أغنية "يسلم لي ذوقهم"، من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دميمة وأحمد حسام.