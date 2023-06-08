ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: مستوطنات إسرائيل غير قانونية وغير شرعية

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، مساء الأربعاء، على موقف الاتحاد بعدم قانونية وشرعية مستوطنات إسرائيل وهدم المنازل، والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيلمور، خلال لقائه في مدينة رام الله ممثلي مؤسسات حقوقية فلسطينية تنشط في القدس بحضور السفراء والقناصل ودبلوماسيين أوروبيين، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.

وأوضح أن ذلك يتم عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد جيلمور، على أن "حقوق الإنسان" تنص على التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية لجميع الناس في أي مكان في العالم بما في ذلك الحق بحرية الحركة والعيش بكرامة وعدم التعرض للاضطهاد والعنصرية.

وأعرب المسئول الأوروبي عن تعازيه لأسرة الطفل الفلسطيني محمد التميمي (عامان ونصف) الذي استشهد أول أمس متأثرا بإصابته مع والده برصاص قوات إسرائيلية مساء الخميس الماضي في قرية النبي صالح شمال رام الله.

ودعا إلى "ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة" في حادثة استشهاد الطفل التميمي، وضرورة توفير الحماية للمدنيين خاصة الأطفال في جميع الظروف.