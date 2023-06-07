 الوادي الجديد: فحص 515 حالة رمد ضمن قافلة طبية تابعة لمجلس الوزراء في الفرافرة - بوابة الشروق
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الوادي الجديد: فحص 515 حالة رمد ضمن قافلة طبية تابعة لمجلس الوزراء في الفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:00 ص

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة الطبية بمركز الفرافرة تخصص الرمد التابعة للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أجرت الكشف الطبي على 515 حالة رمد، وتشخيص احتياج 45 حالة لعمليات، وذلك في أول أيام عملها بقرية عثمان بن عفان في مركز الفرافرة، وتستمر حتى 8 يونيو الجاري.

 

وقال إن القافلة تواصل الكشف غدا الأربعاء، في قرية اللواء صبيح، ويوم 8 يونيو في مستشفى الفرافرة المركزي لإجراء العمليات، مشيرًا إلى أن الكشف والحجز بأسبقية الحضور.

 

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تنسق مع مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى؛ لتنظيم قوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية، بهدف توفير الرعاية الطبية للمرضى بجانب القوافل الدورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


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