صبري فواز: العيال اللي بنشوفها في الشارع كنز لازم نحافظ عليه

وصف الفنان صبري فواز الأشخاص البسطاء، الذين نشاهدهم كل يوم بالشوارع، تحرق الشمس وجوههم وذو أجساد نحيفة بأنهم كنز لا بد الحفاظ عليه.

وكتب فواز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "العيال اللي بتشوفها في الشارع دي، ملسوعين والشمس واكلة وشهم، ويتهيأ لك إنك لو نفخت الواحد منهم هيقع، دول بقى يا سيدي بيعملوا معجزات، آه والله من غير أي مبالغة".

وأضاف: "شوف مو صلاح، شوف العامل اللي أنقذ القطر في محطة مصر، شوف معجزة سبايدر مان اللي أنقذ عيلة بالكامل من الحريق، يطلع على المواسير وينزل أربع مرات وهو شايل حد من السكان، معجزات على أرض الواقع، دول كنز مصر، اللي لازم نحافظ عليه".