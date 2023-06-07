قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تريد الخير والتنمية للشعب الإثيوبي، مؤكدًا أن هناك مجالات وسيناريوهات كثيرة تسمح للطرفين بالوصول إلى الاتفاق المنشود بسد النهضة، دون التأثير على مصالح أي طرف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن حل الملف يتطلب إرادة سياسية، قائلًا إن اتخاذ القرار بالتوقيع على اتفاق يحمي مصالح الجميع، يتطلب قدرًا كبيرًا من الشجاعة.

وأوضح أن «مفهوم السيادة المطلقة على نهر دولي مبدأ بالٍ في القانون الدولي، ولا يؤخذ به في أية من الأدبيات في القانون»، معقبًا: «لا شيء اسمه سيادة مطلقة على مورد مشترك، والعالم يتحدث بلغة مختلفة الآن».

وأكمل: «ليس منطقيًا أن نظل في تلك النقطة التي نقف عندها ولا نتحرك؛ لأن الشعوب تتضرر والمصلحة والإمكانيات متوفرة».

وأشار إلى تواصل مصر مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، مؤكدًا أن تلك المؤسسات تقول إن هناك مجالًا للوصول إلى حل بالملف.

واستطرد: «تلك المؤسسات تقول إن الحل القريب، ومستعدة للمساعدة وضخ التنمية والموارد لتنمية الإقليم في مصر وإثيوبيا عند التوصل إلى اتفاق، والوضع الحالي يؤدي إلى انسداد في ورود التدفقات المالية والتكنولوجية للدولتين للانتفاع من موارد النهر».