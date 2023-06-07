 وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يونيو 2023 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

وصول الطائرة الإغاثية الـ13 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 1:31 م

 

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة اليوم الأربعاء، إلى مطار بورتسودان الدولي في السودان، تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك