جامعة العلمين الدولية بالإسكندرية تستقبل وفدا من لويفيل الأمريكية لبحث التعاون

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وفدًا من جامعة لويفيل الأمريكية الشريكة، خلال زيارة رسمية؛ لتعزيز التعاون بين الجامعتين.

وتضمنت الزيارة، أمس الثلاثاء، عقد عدة اجتماعات دارت حول توسيع نطاق التعاون بين الجانبين، في برامج الهندسة والعلوم الأساسية المتقدمة والفنون والتصميم والصحة العامة، حيث بدأ التعاون ببرامج علوم وهندسة الحاسبات والهندسة الحيوية.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان، أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الأكاديمية والعلمية في مختلف المجالات.

ونوقشت سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب والتبادل الأكاديمي والثقافي.

وأجرى الوفد الأمريكي، جولة داخل الكليات والمرافق الأكاديمية؛ للاطلاع على البرامج التعليمية والتجهيزات بالجامعة، والتي لاقت إشادة كبيرة من أعضاء الوفد.

ثم قابل الوفد، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم وهندسة الحاسبات، والطلاب الحاصلين على منح دراسية للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية والذين يدرسون حاليا بجامعة العلمين الدولية.

وخلال اللقاء، استعرضت الفرص الأكاديمية والتدريبية المتاحة لهم، في ضوء الشراكة المتميزة بين الجامعتين.

جدير بالذكر أن جامعة لويفيل، أتاحت عددا من منح التدريب الصيفي للطلاب، حيث استفاد منها 4 طلاب خلال فصل الصيف الماضي، و7 طلاب سوف تستضيفهم جامعة لويفيل هذا العام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة العلمين الدولية على تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي مع الجامعات العالمية الرائدة؛ بهدف توفير فرص تعليمية وبحثية مميزة للطلاب والباحثين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.