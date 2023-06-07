 تعليم الوادي الجديد تحصل على المركز الثاني بمسابقات الصحافة المدرسية - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد تحصل على المركز الثاني بمسابقات الصحافة المدرسية

عمرو بحر:
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 4:53 م

قال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن قطاع تعليم المحافظة حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالمعرض الصحفي للتربية الخاصة، ضمن مسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسي 2022 - 2023، والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارة وإدارة التربية الخاصة.

وأكد دعم الطلاب ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع المحيط ومشاركتهم جميع الأنشطة والمحافل والمناسبات المختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز،
فوز إدارتي الخارجة والفرافرة التعليميتين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية عن العام الدراسي 2022-2023، التي جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه الصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية.

وقال إن إدارة الخارجة التعليمية تصدرت المشهد بحصول فريق مدرسة السلام الإعدادية الجديدة على المركز الثالث بالمسابقة للمرحلة الإعدادية، فيما حصلت مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي على المركز الخامس للمرحلة الابتدائية.

وأشار إلى جهود القائمين على العمل من أسرة الصحافة المدرسية والطلاب المشاركين.


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