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7يونيو 2023.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 12:13 م

ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم ليصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى 17532.39 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 3.65% إلى 3678.61 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" بنسبة 2.9% إلى 5372.99 نقطة.

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