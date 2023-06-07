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ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم ليصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى 17532.39 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 3.65% إلى 3678.61 نقطة.
وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" بنسبة 2.9% إلى 5372.99 نقطة.