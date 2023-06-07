حدد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار الرعدية، غدًا الخميس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إن السواحل الشمالية تشهد غدًا فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية، بينما تشهد باقي محافظات الجمهورية فرص أمطار خفيفة ورعدية.

وذكر أن محافظات الوجه البحري وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، الأكثر تأثرًا بالأمطار الخفيفة والرعدية غدًا، موضحًا أن الأمطار تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع نهاية الخميس.

وأضاف مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن البلاد تشهد تقلبات جوية؛ نتيجة التأثر بمنخفض خماسيني في الصحراء الغربية، أدى إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ومناطق من جنوب مطروح والسلوم.

وأشار إلى شمول تأثير المنخفض الخماسيني، باقي الجمهورية، غدًا الخميس، قائلا إنه يؤدي إلى رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المحافظات، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.