عثر مواطنون سوريون في ريف دمشق، على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذووها لأسباب مجهولة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نُشر اليوم الأربعاء، إن الرضيعة وُجدت موضوعة بكيس وملقاة في إحدى حاويات القمامة في بلدة السبينة بريف دمشق.

ونُقلت الطفلة، بحسب المرصد، إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تم نقلها إلى مركز للرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية وتدهور الواقع المعيشي في البلاد.

وبذلك يرتفع إلى 33 تعداد حالات التخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام 2023 وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، وفقا للمرصد.

وتم توثيق 14 حالة في مناطق الحكومة السورية، و16 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، و3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.