هشام نصر: «الزمالك تنتظره ريمونتادا من رجال الأعمال حال وجود مجلس جديد»

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يرى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن رجال الأعمال سيكون لهم تواجد كبير في الزمالك المرحلة المقبلة، حال وجود مجلس إدارة جديد.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية: "أنا على يقين بحدوث ريمونتادا من رجال الأعمال، حال وجود مجلس إدارة جديد".

وأضاف أن هناك مجلس حكماء داخل نادي الزمالك لا يريدون خوض الانتخابات، ويحاولون التوفيق بين الأسماء المرشحة لخوض انتخابات الزمالك لتوفيق الأعضاء وخلق روح جماعية بين قائمة يتم دعمها.

وتابع أنه قرر خوض انتخابات الزمالك المقبلة لكن منصبه يتحدد من خلال لجنة الحكماء، متمنيًا أن يكون رئيس النادي.

وتوقع هشام نصر أن يتعرض من يتولى رئاسة الزمالك المرحلة المقبلة للهجوم من الجماهير التي تنتظر الفوز بدوري أبطال أفريقيا في اليوم التالي لانتخاب المجلس الجديد.