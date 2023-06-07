مدرب الوداد: نحن الأقرب للتتويج بدوري الأبطال على حساب الأهلي

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تحدث البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لنادي الوداد المغربي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الوداد نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس، يوم الأحد القادم، في إياب المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف.

وقال فاندنبروك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «أحب مواجهة الأهلي في النهائي، لأنه من أكبر الفرق في القارة الإفريقية، والمباريات بيننا كثيرة».

وأضاف: «في مواجهاتنا أمام الأهلي بالنهائيات السابقة كان الفوز لصالحنا، وأعتقد أن هذا سيكون لفائدتنا على المستوى الذهني، وأن نحقق الانتصار مرتين متتالين على حسابهم في النهائي».

وتابع: «إقامة المباراة النهائية في ملعبنا تبقى ميزة لنا بكل تأكيد، الفريقان لهما جمهور من كل أنحاء العالم، وهذا يشعرك بالدعم أينما ذهبت».

وأتم: «مظهر النجوم فوق شعار النادي يحفزني لتحقيق الانتصار في مواجهة الأحد، وأصبحنا أقرب للتتويج ونريد حصد اللقب».