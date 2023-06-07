مسئول روسي: أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه تتدفق كل ثانية من سد كاخوفكا إلى مجرى النهر

أعلن رئيس إدارة مدينة "نوفا كاخوفكا" الموالي لموسكو، فلاديمير ليونتييف، أن أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه تتدفق كل ثانية من سد كاخوفكا إلى مجرى النهر، جارفة معها أجزاء من أساس السد المنهارة.



وقال ليونتييف - في تصريحات للقناة الروسية الأولى اليوم الأربعاء- "يتدفق في الوقت الراهن أكثر من 30 ألف متر مكعب من المياه كل ثانية من سد كاخوفكا في اتجاه مجرى النهر"، مضيفا أنه من الطبيعي أن مثل هذا الحجم الضخم يجرف معه أجزاء من أساس السد المنهارة مباشرة.



وأوضح أن حوالي 100 شخص ما زالوا محاصرين في منطقة "داتشي كورسون" بعد تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية وحصول الفيضانات"، مشيرا إلى أن العمل جار لإنقاذ الأشخاص الذين يحتاجون حالياً إلى الإجلاء.