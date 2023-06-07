بابا الفاتيكان يخضع اليوم لجراحة فتاق

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس، 86 عاما، يجب أن يخضع لعملية عاجلة مساء اليوم الأربعاء، لعلاج فتاق في منطقة البطن، وسوف يبقى في المستشفى "عدة أيام".

وسوف يتم إجراء العملية بعد خضوع البابا لتخدير عام في إجراء يتضمن شقا في تجويف البطن.

وكان الفريق الطبي للبابا قد قرر خلال الأيام الماضية أن البابا فرنسيس في حاجة لإجراء العملية.

وقد وصل البابا فرنسيس بالفعل للمستشفى بحلول منتصف اليوم (1000 بتوقيت جرينتش).

وكان البابا قد أمضى عدة ساعات في مستشفى جيميلي أمس الثلاثاء لإجراء فحوصات، حسبما قال الفاتيكان.