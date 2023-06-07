السيسي والرئيس الأنجولي يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعتز بكوني أول رئيس مصري يزور أنجولا.

وأكد الرئيس السيسي، أنه بحث مع الرئيس الأنجولي سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى استهدف فتح مجالات للتعاون مع أنجولا في كافة المجالات.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأنجولى جواو لورنكو، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أجريت في العاصمة الأنجولية لواندا، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُجري جولة إفريقية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن الجولة الإفريقية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق سوف تركز على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وقضايا النزاعات بالقارة الإفريقية وسبل تسويتها والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقاهرة.