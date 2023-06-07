رئيس الوزراء الياباني يعتزم الكشف عن قائمة أهداف السياسة لعام 2023

من المقرر أن يقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قائمة طويلة من أهداف السياسة في العام الجاري، بحسب مسودة اقتراح السياسة المالية للحكومة المقرر الكشف عنها وسط تكهنات بشأن احتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

ولا تتضمن المسودة، التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء، أي أرقام حول التكلفة الإجمالية للسياسات المقترحة، أو كيفية تمويلها، ما يترك السؤال عن كيفية تحقيق هذه الأهداف دون إجابة.

وأضافت الحكومة في المسودة مجموعة من السياسات الجديدة في مجالات مختلفة تواجه فيها اليابان تحديات، تتراوح ما بين رعاية الأطفال، وسلاسل التوريد إلى تخضير الاقتصاد الياباني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي حين أن مصدر التمويل لا يزال غير واضح، فإن الخطة قد تساعد على استعادة معدلات تأييد كيشيدا، حيث تدور التكهنات بأنه قد يدعو إلى إجراء انتخابات في وقت قريب.

ومن المقرر أن تتمثل أهم الإضافات الجديدة في العام الجاري في توسيع نطاق دعم رعاية الأطفال من أجل وقف انخفاض عدد السكان المتسارع في البلاد.

ومع ذلك، أظهرت مسودة اليوم الأربعاء أن تفاصيل سياسة رعاية الأطفال لا تزال قيد المناقشة، ما يعكس على الأرجح مستوى الخلاف المحيط بالسياسات.

وأكدت مسودة السياسة في العام الجاري هدف البنك المركزي في اليابان لتحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مع إضافة بند حول الحاجة إلى رفع الأجور، مما يشير إلى أن الحكومة لا تزال تتفق خطواتها مع توجيهات سياسة البنك المركزي.