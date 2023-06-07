أول رد لمحافظة القاهرة عن توقف كايرو بايك: تعديل المشروع لإعادة تأهيل النظام وتوفير الدراجات

قالت محافظة القاهرة، إنه في إطار حرص المحافظة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" تم إجراء تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه المشروع من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية، سيتم إدخال بعض التعديلات على المشروع.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، اليوم، أنه تبين أنه لم يتم الالتزام بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، بالإضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة فقد قامت محافظة القاهرة بتكليف مشغل آخر له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات بالقيام بالمشروع.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أنها تتطلع خلال الأيام القادمة الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.