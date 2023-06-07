أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين في الأردن



يفتتح أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم الأربعاء، في متنزه عمّان القومي، أول عيادة متنقلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، تحت شعار "لا للتدخين نعم لحياة صحية".

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم، يأتي افتتاح العيادة المتنقلة تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.

وأشارت إلى أن العيادة المتنقلة ستعمل على تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم نصائح صحية عن التغذية السليمة، وذلك من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وبمشاركة دائرة المتنزهات فيها.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.