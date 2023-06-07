أوكرانيا تحذر من الأمراض ونفوق جماعي للأسماك عقب تدمير سد كاخوفكا

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يثير انتشار الأمراض، فضلا عن النفوق الجماعي للأسماك، الذي قد ينجم عنه ما يطلق عليه "التسمم الوشيقي" الذي يهاجم الأعصاب ويهدد الحياة، قلق وزارة الصحة الأوكرانية، بعدما لحق الدمار بسد كاخوفكا جنوبي البلاد.

وكتبت الوزارة، في منشور عبر موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن المواد الكيميائية ومسببات الأمراض قد تختلط بمياه الآبار والمسطحات المائية في منطقة خيرسون المغمورة نتيجة للفيضانات.

وأضافت أن خبراء من الوزارة يعملون على الأرض بالفعل ويحللون عينات من المياه.

وسيتم زيادة المخزونات الإقليمية من المضادات الحيوية كي تكون قادرة على معالجة المزيد من الأشخاص من حالات العدوى المعوية.

وأضافت الوزارة، أن منسوب المياه سينخفض ثانية في غضون من ثلاثة إلى خمسة أيام، الأمر الذي يرجح أن يسفر عن نفوق جماعي للأسماك.

وتم حظر تناول الأسماك للحد من خطر هذا النوع من التسمم.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.