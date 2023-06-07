تنفيذ ورشة عمل لتدريب السيدات على الحرف اليدوية في الوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم عقد ورشة عمل لتدريب السيدات على الحرف اليدوية وتصنيع المشغولات من نخيل البلح، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وحفظ التراث في الواحات وتوفير مصادر الدخل للسيدات بالقرى.

وذكر أن وذلك في ظل مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بالوادي الجديد، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالتعاون مديرية الزراعة، وجامعة الوادي الجديد، ومركز بحوث الصحراء.

وذكر المرسي، أن ورشة العمل ضمت العديد من السيدات من القرى المختلفة التي ينفذ بها مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بدعم من صندوق البيئة العالمية، بجانب تحسين ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي.