الدنمارك: طاقة الرياح تمثل فرصة للدول لتحقيق إيرادات

قال وزير سياسة المناخ العالمية الدنماركي دان يورجنسن، إن طاقة الرياح البحرية، تمثل فرصة للدول كي تحقق إيرادات بعد عقود من دعم الطاقة المتجددة، بعدما أعلنت البلاد أنها ستتولى المسئولية في مشروعات مستقبلية خاصة بطاقة الرياح، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وذكر يورجنسن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في باريس اليوم، إن المقاولين "سيجنون أموالا طائلة" من عطاءات طاقة الرياح البحرية، و"من العدل" أن يحصل دافعو الضرائب على حصة.

وأعلنت حكومة البلاد الأسبوع الماضي أن الدولة الدنماركية ستتملك 20% من مزارع الرياح البحرية، على غرار نموذج مستخدم بالفعل في تراخيص شركات النفط.