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تخوض الصين فصلا جديدا من المغامرات العلمية؛ إذ بدأت في حفر بئر بعمق ١١١٠٠ متر في باطن الأرض ذات الحرارة العالية، وذلك لكشف المجهول في أعماق القشرة الأرضية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن وكالة الأنباء الصينية، أن حفر البئر بدأ اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن ينتهى منه خلال ٤٥٠ يوما.

وأوضح أحد المهندسين المشاركين بالمشروع، أن حرارة البئر ستبلغ ٢٠٠ درجة مئوية، والضغط الجوي داخله سيكون ١١٠٠ أضعاف الضغط الطبيعي على سطح الأرض.

يذكر أن الاتحاد السوفييتي قام سابقا بحفر بئر بعمق ١٢٤٥٠ مترا لكشف باطن الأرض ولكنهم تراجعوا وأغلقوا البئر نظرا لخطورة الموقف.

وسيعبر البئر الصيني خلال حفره، ١٠ طبقات قارية للوصول إلى الطبقة الطباشيرية من القشرة الأرضية.

ويحفر البئر في صحراء تارين ضمن ولاية شينجيانج الشهيرة بأحداث القمع السياسي لأقلية الإيغور.

ويأتي قرار حفر البئر بعد أسابيع من كشف عن بئر نفطي ضخم بنفس المنطقة، وعلى عمق يتجاوز ال٨٠٠٠ متر.