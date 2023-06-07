الخارجية: نتواصل مع الوسطاء للحفاظ على السودان وحمايته من الانهيار

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تعاملت بأكبر قدر من المسئولية مع الأزمة في السودان، مشيرًا إلى مطالبتها بوقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وحماية المدنيين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن مصر تفتح أبوابها للفارين من الأزمة والحروب والنيران، مؤكدًا أنها مستمرة في التفاعل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والوسطاء؛ للتأكيد على ضرورة الحفاظ على السودان ومؤسساته وحمايته من الانهيار.

وذكر أن مصر تتعامل مع الأوضاع الإقليمية، وكل الأزمات في المنطقة كالهجرة غير الشرعية وانتشار الأسلحة والمليشيات وانتشار التنظيمات الإرهابية، قائلًا إنها وضعت أساسًا ومبادئ لمكافحة الإرهاب يتحدث عنها العالم اليوم.

وأوضح أن «المفهوم الشامل لمكافحة الإرهاب الذي وضعته مصر، تجاوز البعد الأمني ويتناول مكافحة الفكر المتطرف»، معقبًا: «ما نطرحه نابع عن خبرة وتاريخ ومسئولية تتعامل بها السياسة الخارجية المصرية مع كل القضايا الدولية والإقليمية».

واستنكر حديث البعض عن عدم وجود تأثير لدور مصر في التعامل مع أزمات ليبيا والسودان، قائلًا: «هل تستطيع أن تحيد الجغرافيا والتاريخ؟ مصر جغرافيا وتاريخ وواقع يتفاعل مع الإقليم، ومن يدعي ويتصور تلك الأفكار فهو يتعامل بسطحية كبيرة».